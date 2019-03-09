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نائب وزير التجارة الصينى متفائل بشأن المحادثات التجارية مع أمريكا

السبت، 09 مارس 2019 09:06 ص
نائب وزير التجارة الصينى متفائل بشأن المحادثات التجارية مع أمريكا ترامب وشى جين بينج
أ ش أ
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قال نائب وزير التجارة الصينى، وانج شو ون، اليوم السبت، إنه يرى "أملا" يلوح فى أفق المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف ون، وهو أيضا نائب الممثل التجارى الدولى للصين -فى مؤتمر صحفى على هامش الدورة التشريعية السنوية فى العاصمة (بكين) اليوم- "يبذل فريقا البلدين قصارى جهدهما لتنفيذ التوافق الذى توصل إليه زعيما البلدين".
وتابع أن الفريقين أجريا 3 جولات من المشاورات على مدار أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق متبادل النفع ومربح للجانبين يصب فى صالح البلدين ويتوافق مع تطلعات العالم.


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