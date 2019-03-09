ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124214 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45124 طنا .

وغادر الميناء عدد 97 سيارة نقل محملة بـ 4619 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6698 طن يوريا و 11425 طن فوسفات و 3450 طن مولاس .