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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 09 مارس 2019 02:57 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى
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 أستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة  .
 
وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
 
كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124214  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45124 طنا  .
 وغادر الميناء عدد 97 سيارة نقل محملة بـ 4619 طن قمح .
 
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6698 طن يوريا و 11425 طن فوسفات و 3450 طن مولاس  .
 

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