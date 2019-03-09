موازنة "ترامب" تقترح تخفيضات إنفاق كبيرة لصالح زيادة ميزانية الدفاع

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيقترح الإثنين المقبل، تخفيضات كبيرة في الإنفاق على صعيد عدة برامج حكومية محلية وسيسعى في الوقت نفسه لزيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع.

وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن اقتراحات ترامب ستأتي ضمن خطة موازنة الدولة التي تواجه بالفعل معارضة شديدة من الديمقراطيين المسيطرين على أغلبية مجلس النواب وكذلك بعض الجمهوريين.

وقالت: "إن فرص تمرير الميزانية ضعيفة نظرا لأن المقاومة الحزبية تعارض العديد من عناصرها إلا أنها تستعرض رؤية البيت الأبيض المستقبلية لما من المتوقع أن يكون معركة شرسة حول إنفاق الحكومة في وقت لاحق من العام الجاري"، مضيفة: "رغم ذلك يقول مستشارو ترامب إن الميزانية ستحقق التوازن بعد 15 عاما لأنهم يفترضون أن النمو الاقتصادي سيستمر في المستويات المرتفعة ويجلب المزيد من العوائد، وهو توقع قال العديد من خبراء الاقتصاد أنه غير ممكن".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن هدف البيت الأبيض بتحقيق التوازن خلال 15 عاما يوضح القيود المالية لأجندة تولي الاهتمام لتخفيض الضرائب وزيادة الميزانية العسكرية بينما تحمي في الوقت نفسه برامج ضخمة مثل نظام التأمين الصحي من التغييرات الكبيرة في الميزانية .. مشيرة إلى أن اقتراح ترامب يعد أول خطة موازنة شاملة منذ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في يناير الماضي بعد فوزهم بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر العام الماضي.