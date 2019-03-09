مصرع طفل بالدقهلية صعقا بالكهرباء بعد وضع مسمار داخل فيشة

الدقهلية شريف الديب

لقى طفل بقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد مصرعه صعقا بالكهرباء بعد أن وضع مسمار حديدى داخل مصدر كهرباء مباشر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز تمي الإمديد من مستشفي تمي الإمديد العام بوصول الطفل أمير ح 3 سنوات جثة هامدة،

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال والدة 35 سنة، أشار إلى قيام الطفل بوضع مسمار داخل أحد فيش الكهرباء فصعقة التيار ولقى مصرعه على الفور.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الصعق الكهربائي