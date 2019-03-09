video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل بالدقهلية صعقا بالكهرباء بعد وضع مسمار داخل فيشة

السبت، 09 مارس 2019 06:12 م
مصرع طفل بالدقهلية صعقا بالكهرباء بعد وضع مسمار داخل فيشة جثه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
لقى طفل بقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد مصرعه صعقا بالكهرباء بعد أن وضع مسمار حديدى داخل مصدر كهرباء مباشر.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز تمي الإمديد من مستشفي تمي الإمديد العام بوصول الطفل أمير ح 3 سنوات جثة هامدة،
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال والدة 35 سنة، أشار إلى قيام الطفل بوضع مسمار داخل أحد فيش الكهرباء فصعقة التيار ولقى مصرعه على الفور.
 
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الصعق الكهربائي 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎العثور على جثة مسن داخل شقة بعابدين والتحريات وفاة طبيعية

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

وفاة طفل




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بيرنلي.. إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة