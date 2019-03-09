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مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بملاكى بالبحيرة

السبت، 09 مارس 2019 03:30 م
مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين فى حادث تصادم ميكروباص بملاكى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقيت منذ قليل سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام والجثة لمشرحة ذات المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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