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مصرع رجل وسيدة غرقا فى مياه ترعة السعدية بالشرقية

السبت، 09 مارس 2019 11:42 ص
مصرع رجل وسيدة غرقا فى مياه ترعة السعدية بالشرقية انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى رجل وسيدة مصرعهما غرقا، صباح اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة السعدية، دائرة قسم القرين بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبو حماد بالواقعة، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بترعة السعدية دائرة مدينة القرين.

 

وتبين مصرع شخص عمره 57 سنة، وسيدة عمرها 40 عاما غرقا نتيجة انقلاب السيارة بالترعة، وجارى إخطار النيابة العامة.

 


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