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مستثمرون يشيدون بتوجه الحكومة لأفريقيا وإنشاء مصنع أدوية فى تشاد

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
مستثمرون يشيدون بتوجه الحكومة لأفريقيا وإنشاء مصنع أدوية فى تشاد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب عبد الحليم سالم
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أشاد عدد من المستثمرين بالتوجه الحكومى إلى قارة أفريقيا لإنشاء عدد من المصانع فيها، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة التعاون مع دول القارة.

 

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تدعم التوجه الحكومى لقارة أفريقيا، وبناء مصانع بها، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم برحلة تضم 25 شركة لأفريقيا فى الفترة من 13 إلى 20 مارس الحالى لدولتى زامبيا وجنوب أفريقيا، وسبقتها رحلتان العام الماضى، لبحث التعاون المشترك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والتوجيهات الرئاسية بزيادة التعاون مع دول القارة.

 

وأضاف الجبلى أنه ستسبق بعثة اللجنة التجارية بعثة أخرى يوم 10 مارس الحالى لوزارة التجارة والصناعة وعدد من المستثمرين والصناع إلى دولة أوغندا، لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجارى المشترك.

 

وحول بناء مصنع أدوية حكومى فى دولة تشاد قال إنه أمر إيجابى للغاية أن نتواجد صناعيا فى أفريقيا، للاستفادة من قرب بعض الدول الأفريقية من بعضها البعض، وبدلا من ارتفاع تكاليف الشحن يتم التصنيع داخلى أفضل، مشيدا بهذا التوجه من وزارة قطاع الأعمال العام كبداية لإنشاء مصانع مصرية فى القارة.

 

وبدوره قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن بناء مصنع أدوية فى دولة تشاد يعتبر فرصة بديلة، لاسيما أن تشاد سوق خصب وبجوارها عدد من الدول التى سيتم بيع الأدوية فيها بدون تكاليف نقل كبيرة.

 

وأشاد أبو المكارم بالتوجه نحو أفريقيا، تزامنا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، خاصة فيما يتعلق ببناء مصانع مصرية تتناسب مع احتياجات القارة، ويكون هناك طلب على منتجاتها لأن ذلك أفضل كثيرا من عملية نقل البضائع.

 

وحول الصناعات التى يمكن بناء مصانع لها فى أفريقيا قال إنه يمكن بناء مصانع أسمدة وكيماويات وبلاستيك وبويات بجانب الأدوية والمواد الغذائية.

 

وكان وفد مصرى يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، بدأوا زيارة إلى تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.

 

وسبق أن أعلن هشام توفيق، رئيس وزارة قطاع الأعمال العام، عن الزيارة لعمل مصنع مصرى هناك لتسهيل تسجيل الأدوية لتصديرها إلى 5 دول حبيسة مجاورة لتشاد.


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