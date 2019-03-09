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مسئول قبرصى يتهم تركيا بوضع العراقيل أمام عمل "لجنة المفقودين"

السبت، 09 مارس 2019 11:48 ص
مسئول قبرصى يتهم تركيا بوضع العراقيل أمام عمل "لجنة المفقودين" الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
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اتهم المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، تركيا بمواصلة وضع العراقيل أمام عمل اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين فى قبرص، حتى فى المناطق المتفق عليها.
وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه"، اليوم السبت، نقلا عن فوتيو إن اللجنة تلقت العام الماضى تصريحاً بمواصلة عمليات البحث فى المناطق العسكرية المتفق عليها، الواقعة فى المناطق القبرصية التى تحتلها تركيا، لكن أنقرة تستمر فى وضع العراقيل أمام عمل اللجنة. وأشار إلى أن لجنة وزراء مجلس أوروبا ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل فى ستراسبورج الفرنسية؛ لمناقشة المسألة.
ومنذ تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالى، لا يزال مصير مئات الأشخاص غير معروف، وأنشئت لجنة معنية بهؤلاء المفقودين، بناء على اتفاق بين زعيمى الطائفتين (القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك)، للبحث عن رفات المفقودين وتحديد هويتهم.


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