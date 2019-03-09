مدير تأمين صحى كفرالشيخ: تحسين خدمات مستشفى فوه والعبور ومتابعة المبادرات الرئاسية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، أن مستشفى التأمين الصحى بفوه ومستشفى التأمين الصحى بالعبور سيشهدان افتتاح عدد من الخدمات الجديدة، وتوفير عدد من الأجهزة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين عليهما، وتطوير قسم الطوارئ والاستقبال وفق المعايير الدولية، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من أهالى مراكز دسوق وفوه ومطوبس، بدلاً من نقلهم لمستشفيات أخرى سواء بمدينة كفر الشيخ أو خارج المحافظة، بالإضافة لتطوير مطبخ مستشفى فوه.

وأضاف عبد الخالق، لـ"اليوم السابع"، كما سيشهد مستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ بدء العمل التجريبى لمكتب التوثيق والمعلومات لإصدار البطاقات الجديدة، وتقديم الخدمات المتعددة للمرضى والمترددين على المستشفى، إضافة إلى ثلاجة لحفظ الموتى جديدة ، وافتتاح مركز الكلى الجديد والذى سيضم 22 ماكينة من بينهم 10 ماكينات غسيل كلوى جديدة، بالإضافة لوحدة معالجة المياه، وتطوير مطبخ مستشفى العبور للتأمين الصحى.

وقال مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ: "الأهم لدينا خدمة المريض وحسن معاملته، ونجتهد بقدر الإمكان لتقديم أفضل خدمة طبية، ومنذ توليه مهمة الفرع من 5 أشهر، وجد فريقا قويا يعشق وطننا، ونعمل بروح الفريق الواحد من بينهم الدكتور محمد الحمراوى نائب مدير الفرع، الذى لا يتوانى عن تقديم كل مجهوداته لخدمة المرضى، والدكتور محمد أبو طالب المدير الفنى للفرع، وسوزان مدير العلاقات العامة والإعلام، ولدينا موظفون أكفاء فى الشئون الطبية ومسئولو الطلاب ومسئولو الحملات، مؤكدا أنه يحرص على متابعة المبادرات الرئاسية فى المدارس، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحى، منها حملات فيرسى سى، وحملات التقزم والسمنة والأنيميا، والحملة القومية للقضاء على الديدان والطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية التى ستبدأ يوم 19 مارس الحالى.