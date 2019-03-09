محافظ كفر الشيخ: إحالة 29 موظفاً وطبيباً للتحقيق وتكليف 267 ممرضة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طة، محافظ كفرالشيخ، عدداً من القرارات لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لرصف طرق ببيلا، وطرق الحامول وطرق دسوق وطرق مركز كفر الشيخ.

وشملت القرارات طرق مركز الحامول، وهى "كوم الملاحة حتى قرية الفؤادية، أبو كلبوش، سنتماى، سيدى غازى"، وطرق الحامول " 61غرب المنصور، 6 البيارات بجمعية العاشر من رمضان، 77/76 المنصور، الطريق المؤدى لقرية زوبع، الطريق المؤدى حميدة، الطريق الؤدى أبو شاهين، أبو شعيشع حتى المقابر"، وطرق دسوق"ب" " صيانة طريق شباس الملح، المندورة، محطة مياة دسوق حتى قرية مالك على جسر النيل، عزبة الخولى حتى مصرف 10"، وطرق دسوق(أ) والخاصة برصف "عزبة العبد حتى زراعة دريجة" عدس"غنيم" عزبة بركات"عزبة راغب" المدخل الشرقى لطريق شباس الملح، وطرق مركز كفر الشيخ "عزبة المفتى/المقابر"استكمال طريق عزبة المستشفى من طريق الرياض" عزبة فتح الله حماد الحمراوى" استكمال رصف طريق الوحدة الصحية إبراهيم كلبوش بمسير"كفرالطايفة " العطارين المار بمحلة القصب"

وكلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجرى مخبز الوحدة المحلية ببرج البرلس وإحالة المقصرين للتحقيق وذلك لعدم سداد مستحقات مالية ومتآخرات تصل إلى 600 الف جنيه تقريبا، وتقاعسهم عن السداد من عام 2016م.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ قراراً بتكليف 267 من فتيات التمريض وتوزيعهم على المستشفيات العامة والمركزية وبعض المستشفيات النوعية (الصدر- الحميات) بكفرالشيخ، كلاً حسب إقامته وتشكيل لجنة لتوزيع أعضاء هيئة التمريض وفنى الخدمات الطبية العاجلة لعام 2019، برئاسة مدير عام الطب العلاجى، وعضوية مدير إدارة مستشفيات، مدير إدارةالتفتيش المالى والإدارى، مدير إدارة الشئون القانونية، مدير إدارة التمريض، وتم توزيع فتيات التمريض بمراكز فوه، ومطوبس، وسيدى سالم، ودسوق، منهم 15 فنى تمريض على مستشفى فوه المركزى، 13 فنى تمريض على مستشفى مطوبس المركزى، 27 فنى تمريض على مستشفى سيدى سالم المركزى، و32 فنى تمريض على مستشفى دسوق العام، بالإضافة إلى توزيع21 فنى تمريض من المقيمين بمركز الرياض على مستشفى الرياض المركزى ويتم انتدابهم إلى مستشفى بلطيم المركزى لمدة ستة أشهر عمل فعلى والعودة لمكان عملهم الأصلى بمستشفى الرياض المركزى.

وقرر كذلك توزيع 13 فنى تمريض من المقيمين بمركز الحامول على مستشفى الحامول المركزى ويتم انتدابهم إلى مستشفى بلطيم المركزى لمدة ستة أشهر عمل فعلى والعودة إلى عملهم الأصلى بمستشفى الحامول المركزى، وتوزيع 66 فنى تمريض من المقيمين بمركز بيلا على مستشفى كفرالشيخ العام ويتم انتدابهم إلى مستشفى بلطيم المركزى لمدة عام عمل فعلى والعودة إلى مكان عملهم بمستشفى كفرالشيخ العام، وتوزيع 23 فنى تمريض من المقيمين بمركز قلين على مستشفى الصدر أو الحميات بكفرالشيخ، وتوزيع 43 فنى تمريض من المقيمين بمركز كفرالشيخ على مستشفى كفرالشيخ العام، وتوزيع 12 فنى تمريض من المقيمين بمركز بلطيم على مستشفى بلطيم المركزى، وتوزيع 2 فنى تمريض من المقيمين بمركز برج البرلس على مستشفى برج البرلس المركزى، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ كفرالشيخ يحيل 13 طبيباً وموظفاً بكوم الحجنة للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني

كما أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 29 طبيباً وموظفاً منهم، 16 موظفاً بمستشفى قلين المركزى، و13 موظفاً وطبيباً بقرية كوم الحجنة للتحقيق.