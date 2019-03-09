محافظ البحيرة يوجه بالاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء

كتب الأمير نصرى

وجه اللواء هشام عبد الغنى آمنه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمؤسسات بالمحافظة بالاحتفال بيوم الشهيد، خلال الأسبوع الجارى بفقرات متنوعة فى الإذاعة المدرسية، وعقد ندوات ومحاضرات بمراكز الشباب ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة توضح أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد، يوم 9 مارس من كل عام.

كما وجه محافظ البحيرة بتكريم أسر الشهداء بالقرى والنجوع وكافة ربوع المحافظة تقديرا لهم فى هذا العيد العظيم.

وقال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، فى بيان إن تلك البطولات التى صنعها الشهداء من قواتنا المسلحة وضباط الشرطة وأبناؤهم وأحفادهم خلال المعارك المختلفة، وحربهم ضد الإرهاب تعد ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها أجيالنا من أبنائنا وأحفادنا، لذا كان لزامًا علينا أن يعرف الشباب البحراوى وكل شباب مصر التاريخ المشرف لأبطالنا.

وأضاف المحافظ أن مواقف البطل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض على خط الجبهة بداية تصعيد معارك حرب الاستنزاف وفى مواجهة العدو مباشرة من المواقف الرائدة فى حياة الشعب المصري، حتى آخر جندى وضابط استشهد فى حربهم ضد الإرهاب فى سيناء وغيرهم من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فى ظل مساندة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الأصيل، لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة.

يذكر أن يوم الشهيد فى مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التى تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر.

واحتفلت مدارس محافظ البحيرة ومراكز الشباب بيوم الشهيد، بفقرات الإذاعة المدرسية، وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات بمراكز الشباب.

كما تناول المعلمون بالحصة الأولى أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد، يوم 9 مارس من كل عام، وإعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد.

وشهدت بعض المدارس والنوادى تكريم أسر الشهداء، خاصة فى المدارس التى أطلق عليها أسماء الشهداء، وما قدومه لمصر من تضحية.