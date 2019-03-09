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محافظ الأقصر يتابع تطوير المشروعات وتغطية الترع بمدينة الطود

السبت، 09 مارس 2019 01:22 م
محافظ الأقصر يتابع تطوير المشروعات وتغطية الترع بمدينة الطود المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية بمركز ومدينة الطود، تفقد خلالها رفع كفاءة وتطوير حديقة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الطود، والوقوف على مدى رفع الكفاءة والتطوير والظهور بالمظهر اللائق أمام المواطنين معبرا بحسن المظهر الجمالى والحضارى للحديقة وأيضا مداخل ومخارج المركز.

 

كما تفقد كوبرى مدخل مدينة الطود موجها برصف طبقة اسفلتيه على كوبرى مدخل مدينة الطود، وذلك لتلافى ظهور الفواصل الحديدية بأرضية الكوبرى.

 

ثم توجه محافظ الأقصر إلى نجع المهيدات بقرية العديسات قبلى تفقد الأعمال النهائية لتغطية ترعة المعلا معبرا عن سعادته على الفترة الوجيزة التى تم فيها الانتهاء من التغطية.

 

وطالب العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولة محافظ الأقصر موافقة المستشار محافظ الأقصر بتغطية 300 متر أخرى بنفس المنطقة لترعة المعلا منها 100 متر شمالا و200 متر جنوبا، وذلك لتلبية مطلب الأهالى بالمنطقة ، فأشار محافظ الأقصر بموافقته على تغطية 300 متر التغطية بنفس المنطقة.

 

ورافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد القادر نائب المحافظ، والعميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مدير الطرق و مسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس صالح احمد بغدادى مدير رى الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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