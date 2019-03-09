video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون إرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية

السبت، 09 مارس 2019 12:00 ص
مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون إرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية الكونجرس
واشنطن )أ.ش. أ(
إضافة تعليق

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يُعنى بدعم وتوسيع حقوق التصويت وإرساء الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كما تضمن مقترحات لمكافحة الفساد.

 

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن جمهوريين وصفوا القانون، الذي سُمي "من أجل الشعب"، بأنه خطوة لتنفيذ وعود انتخابية للديمقراطيين أكثر من كونه قانونا يمكن تنفيذه على الأرض.

 

من جانبهم، اعتبر الديمقراطيون، الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب، القرار خطة شاملة لمكافحة الفساد ووضع أساسيات للأخلاقيات الحكومية.

وتضمن القانون عدة بنود تتعلق بإدارة الحملات الانتخابية من أهمها إنشاء تسجيل تلقائي للناخبين، وإجبار الرؤساء الأمريكيين على الإعلان عن اقراراتهم الضريبية العامة، وتسليم مهمة رسم الدوائر الانتخابية إلى لجان مستقلة غير حزبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موقع أمريكى: الديمقراطيون فى الكونجرس قد يلاحقون إيفانكا ترامب

عضو بالكونجرس: جيمى كارتر مستعد للذهاب لكوريا الشمالية لمساعدة ترامب

الكونجرس

الولايات المتحدة

البيت الابيض

واشنطن




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة