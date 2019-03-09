الرئيسية اقتصاد وبورصة مجلس إدارة دويتشه بنك يوافق على مباحثات اندماج مع كومرتس بنك السبت، 09 مارس 2019 05:00 م بنك دويتشه الإلماني رويترز إضافة تعليق قال مصدر مطلع، اليوم السبت إن مجلس إدارة دويتشه بنك قررعقد مباحثات مع كومرتس بنك المنافس لاختبار جدوى عملية دمج. وأكد المصدر، الذي تحدث بعد أن طلب عدم نشر اسمه، المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة بيلد أم زونتاج. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. نيويورك تايمز: دويتشه بنك رفض منح ترامب قرضا خلال الحملة الانتخابية 2016 دويتشه كومرتس دمج اخبار الاقتصاد الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى" مانشستر سيتي يخطط لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي ضد واتفورد اتعلميها فى دقيقة.. لو شعرك كيرلى جربى تصفيفة الشعر دى للسهرات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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