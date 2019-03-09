مجلس إدارة دويتشه بنك يوافق على مباحثات اندماج مع كومرتس بنك

رويترز

قال مصدر مطلع، اليوم السبت إن مجلس إدارة دويتشه بنك قررعقد مباحثات مع كومرتس بنك المنافس لاختبار جدوى عملية دمج.

وأكد المصدر، الذي تحدث بعد أن طلب عدم نشر اسمه، المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة بيلد أم زونتاج.