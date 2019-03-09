للأسبوع الثانى..البورصة المصرية تتفوق على "الخليج".. واستمرار انهيار قطر

كتب هانى الحوتى

للأسبوع الثانى على التوالى، واصلت البورصة المصرية تفوقها على بورصات الخليج باستثناء الكويت، إذ صعد المؤشر الرئيسى للبورصة "Egx30" بنسبة 0.68% ، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 0.26%، المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.68%، والمؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 1.5%، وواصلت بورصة قطر الانهيار وهبط مؤشرها العام بنسبة 3.27%.

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14904.03 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، أول أسبوع فى شهر مارس.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.2% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1156 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية.

بورصة السعودية

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي، بنسبة 0.16%، خاسرا 13.54 ليغلق عند مستوى 8,479.16 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى بلغ حجم التداول نحو 500 مليون دولار ليغلق عند مستوى 2.009 تريليوني ريال (535.63 مليار دولار)، مقابل 2.010 تريليوني ريال (536.13 مليار دولار)، وبلغ حجم التداول 562 مليون سهم بقيمة 12.58 مليار ريال (3.35 مليار دولار).

وتصدر "الإعلام" خسائر القطاعات بـ"تداول"، بتراجع نسبته 1.9%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.19%.

بورصة دبى

وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2594.52 نقطة.

وتصدر قائمة التراجعات قطاع العقارات بنسبة 4.4% مع هبوط سهم إعمار العقارية 3.85%، وإعمار مولز وإعمار للتطوير 7.7%، و7.33% على الترتيب مع الترقب للإعلان عن موعد مناقشة التوزيعات السنوية، إضافة إلى هبوط سهم داماك العقارية وأرابتك القابضة بنحو 3.5%، و1.4% على الترتيب.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 3.5% مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 6.7%، و"دبي الإسلامي" الأكثر وزناً بالمؤشر العام 1.9% مع إقرار العمومية مؤخراً التوزيعات السنوية التي جاءت أقل من العام 2017 وذلك لاتجاه البنك لزيادة رأس المال والالتزام بمعدلات السيولة العالمية "بازل 3".

ونزل قطاع الاستثمار 1.25% مع تراجع سهم سوق دبي المالي 5.06%. وشعاع كابيتال 2.7%. وتراجع قطاع النقل 1.3% مع هبوط سهمي العربية للطيران وأرامكس بنسبة 1.69%، و1.14% على الترتيب.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، حيث ارتفع المؤشر العام 1.49% رابحاً عدد 78 نقطة ليغلق عند مستوى 5309.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1% رابحا عدد 115.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحاً نحو 1.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4774.7 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 665.44 مليون سهم بقيمة 118.2 مليون دينار.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.26%، خاسرا 3.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.92 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى 112 مليون دينار بحرينى ليغلق عند مستوى 8.550 مليار دينار بنهاية الأسبوع الأول من مارس، وبلغ حجم التداول 15.61 مليون سهم بقيمة 4.93 مليون دينار.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.47%، بضغوط هبوط سهم البحرين الوطني بنسبة 23.53%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، مدفوعا بسهم مجموعة جي إف إتش بنسبة 1.96%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.27% خاسراً 330.44 نقطو ليغلق عند مستوى 9781.18 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى 22 مليار ريال ليغلق عند مستوى 556.07 مليار ريال بنسبة انخفاض 3.8%، وبلغ حجم التداول 33.06 مليون سهم بقيمة 961.79 مليون ريال.

وتراجعت كافة القطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.6%، ويليه العقارات بـ3.9%، ثم الصناعة بـ3.1%، ويتبعها البنوك بنسبة 2.7%، ثم البضائع بـ1.9%، والتأمين بنسبة 1.5%، وأخيراً النقل بـ1.3%.

وشهدت التعاملات تراجع 31 سهماً خلال الأسبوع تقدمها صناعات قطر بنسبة 10.01%، بينما ارتفع 13 سهماً على رأسها الرعاية بـ5.42%، فيما استقر سهما زاد والعامة للتأمين عند مستويات الأسبوع الماضي البالغة 120 ريالاً، و40 ريالاً على التوالى