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"قومى المرأة" بالإسماعيلية يطلق مبادرة للتمكين الاقتصادى للبائعات الجائلات

السبت، 09 مارس 2019 11:56 م
"قومى المرأة" بالإسماعيلية يطلق مبادرة للتمكين الاقتصادى للبائعات الجائلات الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قالت ماجدة النويشى رئيس المجلس القومى بالإسماعيلية، إن المجلس أطلق مبادرة للتمكين الاقتصادى للبائعات الجائلات على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار حرص المجلس على تحقيق التنمية المستدامة وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأشارت النويشى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن بداية المبادرة كانت بسوق بورسعيد بمنطقة عرايشية مصر، حيث تم منح البائعات قروض لمشروعات صغيرة لاستكمال مشروعاتهن، وتحقيق مزيدا من الاستقرارالاجتماعى .  

وأكدت النويشى على أن أي محاولة لدفع عجلة الإقتصاد المصرى إلى الأمام لن تتم إلا بتمكين المرأة المصرية إقتصاديا، وأن الدولة تعمل على هذا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وأن المجلس القومى للمرأة وضع إستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى إطار خطة الدولة، وأن المرأة عليها دور فى إنجاح هذة الإستراتيجية بالعمل والإلتزام.


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