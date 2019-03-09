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قرقاش: جريفيث يدرك أن الحوثيين يعرقلون الحل السياسى فى اليمن

السبت، 09 مارس 2019 04:18 م
قرقاش: جريفيث يدرك أن الحوثيين يعرقلون الحل السياسى فى اليمن الدكتور أنور قرقاش
إيمان حنا
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن المبعوث الأممي السابق لليمن ولد الشيخ أحمد اكتشف مبكراً أن الحوثى هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي جريفيث هذه الحقيقة، مبعث قلقنا الأساسي هو إطار استوكهولم ومستقبل العملية السياسية، واتفاق انسحاب الحوثي من الحديدة والموانئ.

 

أضاف قرقاش ـ فى تغريدة له على "تويتر" ـ أن الحوثي لا يزال المعرقل للحل السياسي في اليمن، وهو ما أدركه المبعوث الأممى السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذلك المبعوث الحالى مارتن جريفيث.

 

وقد أعلنت قبائل حجور فى محافظة حجة عن حلف قبلي لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد الحوثيين، انطلاقاً من غرب كشر، وأكدت مصادر محلية أن 4 من مشايخ حجور، تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، مشيرة إلى حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.


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