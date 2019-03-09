فيديو.. الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

كتب زكى القاضى

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر فى تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، والذى يأتى في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يواكب ذكرى إستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، و قام الفريق أول محمد زكى بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفى نهاية المراسم قام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.