فى الذكرى الـ12 لاختفائه فى إيران.. تعرف على عميل الـFBI ليفنسون × 10معلومات

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

منذ 12 عاما وبالتحديد فى مارس 2007، اختفى رجل أمريكى يدعى "روبرت ليفنسون" وهو ضابط سابق فى مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أثناء رحلة له كمحقق خاص اختفى فى جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران.. وفى ذكرى اختفاؤه الثانية عشرة جدد وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو دعوة الحكومة الإيرانية إلى إعادة لفنسون إلى عائلته.

ويقدم "اليوم السابع" أهم 10 المعلومات حول لغز اختفاء هذا الرجل:

1 - اختفى روبرت ليفنسون فى إيران منذ 11 عاما، وحتى الآن تقول السلطات الإيرانية إنها لا تعرف مكان احتجازه وأكدت معلومات أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالى 3 سنوات

2- تقاعد ليفنسون من التحقيق الفيدرالى منذ 1998 قالت تقارير أجنبية إنه كان يشارك فى عملية لـCIA

3- كان فى مهمة استخبارية غير مرخصة بإيران وتسبب الكشف عنها فى فضيحة داخل الــCIA

4- عرض FBI مكافأة مالية مليون دولار ورفعت إلى 5 ملايين مقابل الإدلاء بمعلومات

5- ظهر ليفنسون فى شريط فيديو وصور حصلت عليها عائلته فى عام 2010

6- وقالت أسرته إن الحكومة الأمريكية لم تقم بكل ما يمكن لإنقاذ أو العثور عليه

7- مسئولون أمريكيون طلبوا من إيران المساعدة فى إيجاده بعد توقيع الاتفاق النووى فى 2015

8- فى 2016 أطلقت التحقيقات الفيدرالية صفحة على موقع فيسبوك بالفارسية لمناشدة الإيرانيين

9- فى 2016 قال البيت الأبيض أنه من المحتمل أن يكون متواجدا جنوب غرب أسيا أو باكستان

10- طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى مارس 2019 ايران لإعادته ولازال البحث جارى عن ليفنسون لحل لغز اختفاؤه