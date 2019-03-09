غلق 84 منشأة طبية بينها مراكز لعلاج الإدمان لإدارتها بدون ترخيص بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 84 منشأة طبية مخالفة بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين فى البعض منهم وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين .

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الشئون الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضى ، مؤكداً استمرار الحملات على كافة المنشآت الصحية للتأكد من حصولها على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأى منشأه صحية تعمل فى المجالات التى تمس صحة المواطنين وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .

وأضاف راشد، أن المنشآت الطبية التى تم غلقها شملت 30 منشأة بمركز ومدينة العياط و28 منشأة بمركز ومدينة البدرشين و13 بمركز ومدينة أبو النمرس و8 منشأت بحى الوراق و3 منشأت بحى الهرم ومنشأة بكلاً من مركزى الحوامدية ومنشأة القناطر .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المنشآت تنوعت ما بين عيادات تخصصية ومراكز حضانات ومعامل للتحاليل وعيادات أسنان ومراكز لعلاج الإدمان وعيادات نساء وتوليد ومراكز علاج طبيعى ومراكز أشعة وجناح عمليات غير مؤهل بأحد المراكز الصحية ، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتأكد من عدم تكرار فتحها بالمخالفة .