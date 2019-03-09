video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

السبت، 09 مارس 2019 01:20 ص
ضبط 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولي أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 233 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 25 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 233 مخالفة مرورية، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..إحباط تهريب 5.4 كجم هيروين داخل أكياس "مكسرات" بحوزة راكب بمطار القاهرة

مطار القاهرة

اخبار المطار

تنفيذ احكام




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة