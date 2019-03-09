ضبط سائق وعامل لسرقتهما 20 سيارة بالقاهرة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق وعامل سرقوا 20 سيارة وأعادوا 15 منها إلى أصحابها بعد الحصول منهم على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرة أمن القاهرة، مفادها قيام سائق وعامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأقرا بارتكابهما 20 حادث بذات الإسلوب بدوائر أقسام (أول مدينة نصر - النزهة - مصر الجديدة) ، وأقرا بإعادة 15 سيارة منها عقب مساومة مالكيها والحصول منهم على مبالغ مالية، وبإرشادها عثر على 3 سيارات متبقية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.