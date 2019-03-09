صحة الدقهلية توقيع الكشف الطبى على 1424703 مواطن بحملة 100 مليون صحة

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تحقيق نسبة 240٪ من النسبة المقررة مع منتصف اليوم التاسع من مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توقيع الكشف الطبى اليوم على 1424703مواطن منذ بدء الحملة حتى منتصف اليوم، وتم الكشف على 107377 مواطن اليوم فقط،. وكان المستهدف هو 69703 فى اليوم حتى الساعة التاسعة، وهو ما يعد أعلى محافظة فى إعداد الكشف الطبي، والأولى فى النسبة وجاءت محافظة الوادى الجديد بالمركز الثانى بنسبة 237 ٪، ومحافظة الشرقية بالمركز الثالث، وأضاف إن المستهدف للمحافظة هو إجراء الكشف على 4 مليون و251 ألف و906 مواطنا من أبناء المحافظة فى إطار المرحلة الثالثة.

وأشار مكى إلى أن الخطة الموضوعة للمحافظة، بدأت أن تؤتى ثمارها بعد توزيع الفرق فى كل مكان، والوصول إلى كل الأماكن للمواطنين

يذكر بأنه شهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين على الكشف الطبى بحملة 100 مليون صحة، وخاصة فى القرى كما تم تدشين المبادرة داخل جامعة المنصورة بحوالى 70 نقطة كشف، كما انتشرت داخل المدارس الثانوى لإجراء الفحوصات للطلبة والمعلمين