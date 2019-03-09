شاهد فى دقيقة.. 17 مخالفة بقانون السكة الحديد الجديد تعرضك للحبس والغرامة

كتب ـ رضا حبيشى

ينشر "اليوم السابع" قائمة أبرز المحظورات على المسافرين خلال استقلالهم القطارات أو دخول المحطات، وكذلك المحظورات على المواطنين خلال اقترابهم من حرم أو شريط السكة الحديد، والتى يعرض ارتكابها للحبس والغرامة معا أو إحدى العقوبتين، خلال السطور التالية:-

1ـ السفر بعربات السكك الحديدية أو ركوبها دون تذكرة

2ـ شراء تذاكر القطارات بقصد بيعها

3ـ توسط موظفى الهيئة فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل

4ـ ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار

5ـ دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة

6ـ تمزيق أو نزع أو تشويه أى ورقة وضعتها الهيئة داخل القطارات أو المحطات.

7ـ استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ فى غير حالات الخطر

8ـ السفر فى حالة سكر

9ـ مزاولة البيع دون تصريح أو التسول بالقطارات

10ـ المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها

_ أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها

11ـ نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة

12ـ ‏قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة

13ـ إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد

14ـ إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات ‎‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها‎

15ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد العبث أو مخالفة القانون

16ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة للهيئة

17ـ إجراء أى تمريرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفله















