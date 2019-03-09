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سيناتور أمريكية مرشحة للرئاسة تدعو لتفكيك "فيس بوك" و"جوجل" و"آمازون"

السبت، 09 مارس 2019 03:08 م
سيناتور أمريكية مرشحة للرئاسة تدعو لتفكيك "فيس بوك" و"جوجل" و"آمازون" إليزابيث وارن
كتبت: إنجى مجدى
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فى دعوة مثيرة للجدل، دعت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، أحد المتسابقين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إلى تفكيك شركات التكنولوجيا الأمريكية "فيس بوك و"آمازون" و"جوجل".

 

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن السناتور الديمقراطية عن ولاية ماساشوسيتس، اتخذت موقفا شعبويا حادا ضد بعض أقوى الشركات فى البلاد داعية إلى تفكيك الشركات الثلاثة.

 

وقالت وارن فى منشور على الانترنت: "تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم بقوة أكثر من اللازم، وسلطة أكثر من اللازم على اقتصادنا ومجتمعنا وديمقراطيتنا". "لقد جرفوا المنافسة، واستخدموا معلوماتنا الخاصة من أجل الربح وحركوا ساحة اللعب ضد الجميع".

 

وأضافت المرشحة، التى تعتبر أحد اقوى منافسى الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات 2020، إنه "قبل خمسة وعشرين عاما لم تكن Amazon وGoogle وFacebook موجودة، والآن هم من بين الشركات الأكثر قيمة وشهرة فى العالم. إنها قصة نجاح رائعة ولكنها قصة تبرز لماذا يجب على الحكومة كسر الاحتكارات وتشجيع الأسواق التنافسية."

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة سلط الضوء، من خلال منشورها، على مكافحة الاحتكار فى صناعة التكنولوجيا قبيل حملة 2020. ودعت وارن أيضا إلى ضرورة تعيين منظمين من الحكومة مهمتم تثبيط عمليات دمج التكنولوجيا التى تقوض المنافسة وتضر بالابتكار والأعمال التجارية الصغيرة.


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فيس بوك

جوجل

امازون

الاحتكار

شركات التكنولوجيا




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