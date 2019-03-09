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رئيس مدينة المحلة يقود حملة نظافة بشوارع المدينة

السبت، 09 مارس 2019 03:50 م
رئيس مدينة المحلة يقود حملة نظافة بشوارع المدينة خلال الحمله
الغربية - مصطفى عادل
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قاد المهندس محمد سراج رئيس مدينه المحلة، يرافقه  مسعد داوود رئيس حى أول المحلة و اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة ، حمله نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة للحفاظ على مستوى النظافة العامه بمدينة المحلة الكبرى و صحة المواطنين
 
حيث  تم الدفع فيها بعدد كبير  من المعدات ( لوادر و سيارات نقل القمامه و الجريدر ) بشارع سعد زغلول بداية من البوابه الخلفية لسوق الجمله مارة بطول شارع سعد زغلول لمسافة حوالى 2 كم تم رفع فيها ما يزيد عن 50 طن قمامة و مخلفات و أتربه و تسويه الشارع بالجريدر بمنطقة سوق السمك و تحذير اصحاب المحلات بضرورة رفع الاشغالات من الطريق الرئيسى
 
ووجه رئيس  المدينة خلال متابعته للحملة بضرورة استمرار الدعم و التنسيق المشترك بين مسئولى النظافة بحى أول و ثان المحلة و ادارة الاشراف على النظافة برئاسة مركز ومدينه المحلة الكبرى و الجراح المركزى و الاحياء و دفع المعدات فى حملات نظافة مشتركة بالتنسيق مع ادارة مرور المحلة و شرطة المرافق بالشوارع الرئيسية بالمحلة ( شارع الترعه – سكة قطور – الرجبى- نعمان الاعصر ) مع عمل صيانة للطرق و الدهانات اللازمة بتلك الحملات.
 
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