رئيس مدينة المحلة يقود حملة نظافة بشوارع المدينة

الغربية - مصطفى عادل

قاد المهندس محمد سراج رئيس مدينه المحلة، يرافقه مسعد داوود رئيس حى أول المحلة و اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة ، حمله نظافة مكبرة بنطاق المركز والمدينة للحفاظ على مستوى النظافة العامه بمدينة المحلة الكبرى و صحة المواطنين

حيث تم الدفع فيها بعدد كبير من المعدات ( لوادر و سيارات نقل القمامه و الجريدر ) بشارع سعد زغلول بداية من البوابه الخلفية لسوق الجمله مارة بطول شارع سعد زغلول لمسافة حوالى 2 كم تم رفع فيها ما يزيد عن 50 طن قمامة و مخلفات و أتربه و تسويه الشارع بالجريدر بمنطقة سوق السمك و تحذير اصحاب المحلات بضرورة رفع الاشغالات من الطريق الرئيسى

ووجه رئيس المدينة خلال متابعته للحملة بضرورة استمرار الدعم و التنسيق المشترك بين مسئولى النظافة بحى أول و ثان المحلة و ادارة الاشراف على النظافة برئاسة مركز ومدينه المحلة الكبرى و الجراح المركزى و الاحياء و دفع المعدات فى حملات نظافة مشتركة بالتنسيق مع ادارة مرور المحلة و شرطة المرافق بالشوارع الرئيسية بالمحلة ( شارع الترعه – سكة قطور – الرجبى- نعمان الاعصر ) مع عمل صيانة للطرق و الدهانات اللازمة بتلك الحملات.