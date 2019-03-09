رئيس جامعة القاهرة: 10 ملايين جنيه لدعم علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعم علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقال الخشت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نبذل قصارى جهدنا لعدم زيادة الأعباء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ورغم تجاوز المديونيات 65 مليون جنيه نتيجة تكاليف الأدوية والعلاج، ولكن مؤخرًا الأدوية والعلاج بـ 10 ملايين جنيه مساندة لزملائنا".

وتابع الخشت: منذ فترة تم تكليف عدد من كبار الاقتصاديين والأطباء لبحث تحسين الأوضاع والوصول بالمديونيات إلى صفر على الرغم من ارتفاع التكاليف وعدم كفاية الموارد لصناديق العلاج، ولا صحة لأى حديث عن إلغاء أدوية السكر والأعصاب والضغط والغدة والأنيميا، ومهما كانت الظروف، فلن تتخلى الجامعة عن علاج ابنائها، فهذا حقهم علينا ولن نفرط فى الالتزام به".