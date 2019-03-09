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رئيس تشاد: إفريقيا تشهد أزهى عصورها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

السبت، 09 مارس 2019 04:41 م
رئيس تشاد: إفريقيا تشهد أزهى عصورها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى الرئيس السيسى ونظيره التشادى
أ ش أ
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أكد الرئيس التشادى إدريس ديبى أن مصر مضت بخطوات عظيمة فى شتى المجالات التنموية وأن التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها سيعود بالنفع على بلاده، مؤكدا ثقته فى أن القارة الإفريقية ستشهد أزهى عصورها خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى هذا العام لحرص سيادته على تعاون "الجنوب - جنوب" فى شتى المجالات.
وذكرت وزارة الاستثمار ـ فى بيان اليوم ـ أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التشادى اليوم السبت، مع وفد وزارى مصرى برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال أثناء زيارتهم إلى تشاد خلال الفترة من 7 مارس وتستمر حتى اليوم.
والتقى الوفد الوزارى الرئيس التشادى بحضور كل من وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط التنموى ووزير العدل "القائم بأعمال وزير الصحة" ووزير البنية الأساسية والنقل وفك العزلة، ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدولة تشاد، حيث نقلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شقيقه رئيس جمهورية تشاد، وتمنياته لمزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية تشاد وحرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مشيرة إلى أن تواجد هذا الوفد المصري الكبير يأتي ترجمة سريعة لما اتفقت عليه القيادتان السياسيتان وفى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأعرب الرئيس التشادى عن شكره لمبادرة الرئيس السيسي لإرسال هذا الوفد الوزاري رفيع المستوى وطلب نقل أطيب تحياته وتمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.


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إدريس ديبى




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