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حبس عامل لقتلة صديقة بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت، 09 مارس 2019 02:02 م
حبس عامل لقتلة صديقة بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس -ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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أمر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقتله صديقه مستخدمًا سلاح أبيض "مطواة"، مبررًا ذلك بسبب خلافات بينهما. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن للجنوب، بتلقيه إخطارًا من مستشفى ناصر العام بمصرع "محمد س." 32 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إثر جرح طعني في البطن أدى إلى خروج الأمعاء والوفاة.
 
وأخطر العميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود ف." 35 سنة، الشهير بـ"فونية"، عاطل، ومقيم في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسب خلافات بينهما أدت إلى نشوب مشاجرة طعنه على إثرها بسلاح أبيض أودت بحياته.
 
وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
 
 

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