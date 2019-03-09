جهود شرطية لكشف أسباب موت سيدة داخل شقة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال مباحث مدينة نصر، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية متوفاة، داخل شقة مستأجرة بهدف التوصل الى ملابسات الحادث، فيما قررت النيابة سماع أقوال الشهود من الجيران واستعجلت تقرير الطب الشرعى لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو بفعل فاعل.

بدأت القضية بتلقى غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بمساكن التبة، فانتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثروا على الجثة فى حالة تعفن، ودلت التحريات أن المتوفية كانت تقيم فى الشقة بمفردها وهى شقة مستأجرة فحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق وقررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها والتحرى عن الواقعة والاطلاع على بلاغات التغيب والاختفاء والخطف.