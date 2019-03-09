جنايات كفر الشيخ تقضى بالمؤبد على 6 موظفين والعزل من وظيفتهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبى، وسكرتارية محمد رضا غيابيًا بمعاقبة 6 موظفين بشونة قلين بالسجن المؤبد والعزل من وظيفتهم، وألزمتهم برد مبلغ مليون و623 ألف و311 جنيهًا و36 قرشًا، وتغريمهم متضامنين نفس المبلغ، وإلزام "خ.ع"، أحد المتهمين برد مبلغ 372 ألف و62جنيهًا و57 قرشًا، وبغرامة مساوية، وإلزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة حضوريًا ببراءة محمد يسر الدين هاشم، مما نسب إليه، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصاريف الجنائية، وأتعاب المحاماة ،وذلك فى أحداث القضية رقم 7957 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 927 لسنة 2014 كلى كفر الشيخ، وبرقم 144 لسنة 2014 أموال عامة استئناف طنطا.

وكشف أمر إحالة نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، المتهمين المذكورين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، عن اتهام الأول "خ.ع"، أمين الشونة، باختلاس 485 طنًا و440كيلو جرام، بقيمة مليون و623 الف و311 جنيه و36 قرشًا، والمملوكة لجهة عمله، بصفته موظفًا ومن الأمناء على الودائع.

وتبين أن الودائع المختلسة وجدت بحيازته بسبب وظيفته، حيث استلمها من الموردين تمهيدًا لتسليمها للمطاحن، فيما أخرجها من الشونة بمعاونة المتهمين "ا.ف"، و"إ.ص"، و"ع.ع"، و"ع.ف"، و"ن.إ"، العاملين بالشونة ،ولم يوردها للمطاحن واختلسها لنفسه.