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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب ملابس محلية وأجنبية الصنع

السبت، 09 مارس 2019 12:15 ص
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب ملابس محلية وأجنبية الصنع المضبوطات
بورسعيد - السيد فلاح
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تمكنت الإدارة العامه لجمرك الصادر ببورسعيد برئاسة محمد السماحي من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وقانون الإستيراد و التصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية.

وبناء علي معلومات سرية تفيد إعتزام أحد مصانع الملابس الجاهزة تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع علي انها صناعة مصرية من إنتاج الشركة داخل الحاوية.

وتم تشكيل لجنه جمركية من السيد سلامه محمد سمير مأمورى التعريفة وهلال عبدالعظيم مأمور الحركة ومحمد عبدالرازق تحت إشراف السيد رجب مدير مجمع الصادر وسامي عبد الفتاح مدير إدارة الحركة للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 45 جوال من لدائن تحتوي علي 3000 قطعة ملابس متنوعة بوزن 4.5 طن صناعة تركيا و 50 جوال من لدائن تحتوي علي 10000 قطعة ملابس متنوعة بوزن 8 طن من انتاج شركات اخري دون وجود تنازل أو تفويض منها بالتصدير بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة 770 لسنة 2005 .

وقرر يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 

 

 


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