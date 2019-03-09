جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية ميت حبيب بسمنود

الغربية - عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم السبت، قافلة طبية بيئية إلى قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتى القافلة استكمالاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة فى مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبى على أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية بالمجان، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

كما أعلن الدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة طنطا، توصيات المؤتمر الدولى الـ 34 للكلية الذى أُقيم تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة فى الفترة من 5-8 مارس الجارى بعنوان "نحو ممارسة طبية افضل .. تمصير المعايير الدولية".

وأشار " زعير" أن المؤتمر أوصى بضرورة اتباع المعايير الدولية المحدثة فى العلاج الطبى والجراحى والتداخلى لكل الأمراض، مع إمكانية تمصير تلك المعايير لعلاج معظم الأمراض، بما يتوافق مع البيئة والمجتمع المصرى من حيث انتشار الأمراض وأنواعها والأساس الجينى والوراثى لها فى مصر، مضيفاً أنه أمكن بالفعل تمصير المعايير الدولية الحديثة لعلاج أمراض الكبد فى مصر مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى (سي) وكثير من أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الباطنة.

وأضاف "زعير" أن توصيات المؤتمر شملت تمصير المعايير الدولية لعلاج الأمراض المعدية المنتشرة والمتوطنة فى مصر، وأمراض الصدر والقلب والأمراض الروماتيزمية والأمراض المناعية والوراثية والأمراض العصبية والنفسية، وعلاج طب وجراحة العيون، والأذن والأنف والحنجرة، إلى جانب تمصير المعايير الدولية الحديثة فى طب وجراحة أمراض النساء والتوليد وطب الجنين، والعلاج التداخلى مثل مناظير الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى، وأيضاً القسطرة القلبية والقسطرة المخية ، مع ضرورة اتباع المعايير والطرق الحديثة فى علاج حالات التسمم الحاد سواء الناتجة عن محاولة الانتحار أو بالمصادفة وخاصة فى الاطفال.

وأوضح عميد كلية الطب أن تمصير المعايير الدولية فى الجراحات قد قطع شوطاً كبيراً بتسجيل عمليات جراحية مصرية فى جراحات الجهاز الهضمى وجراحة المخ وجراحة القلب والصدر ، وجراحة الأوعية الدموية ، وجراحة التجميل ، وجراحة الأورام ، وجراحة الأطفال ، وجراحة المسالك البولية ، وجراحة العظام، مشيراً إلى أن التحديات التى تواجه طب الأطفال تتطلب اتباع المعايير الدولية الحديثة فى علاجها وتمصير بعض هذه المعايير.



القافلة الطبية بقرية ميت حبيب



القافلة الطبية بقرية ميت حبيب



القافلة الطبية بقرية ميت حبيب



القافلة الطبية بقرية ميت حبيب



القافلة الطبية بقرية ميت حبيب