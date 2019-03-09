تفاصيل إنشاء المنطقة الاقتصادية لمحطة تدوير مخلفات بميناء شرق بورسعيد

كتبت- هبة حسام

كشف تقرير دولى، نشره أحد المواقع الأجنبية، عن تفاصيل اتفاق الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، مع شركة "إيكو سلوب" الفرنسية العاملة فى مجال إعادة تدوير مخلفات الوقود البحرى، حول إنشاء وحدة/ محطة لاستقدام جميع أنواع المخلفات البحرية الزيتية للسفن العابرة بقناة السويس وجمعها وإعادة تدويرها.

ذكر التقرير والذى نشره موقع " greenport"، أن اتفاقية الهيئة الاقتصادية، تأتى ضمن الخدمات البحرية التى تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتقديمها للسفن العابرة بالممر العالمى "قناة السويس" وموانيها التابعة، خاصة ميناء شرق بورسعيد، حيث تسعى المنطقة لرفع تنافسيتها ولأن تكون مركزا لتقديم الخدمات للسفن.

وبحسب التقرير الدولى، جاءت الاتفاقية بين الهيئة الاقتصادية وشركة "إيكو سلوب" الفرنسية، بعد دراسة جدوى تمت العام الماضى، ومن المقرر أن يقام المشروع وهو عبارة عن "وحدة إعادة تدوير المخلفات الزيتية للسفن" على مساحة 8 آلاف متر مربع، فى التوسعات الجديدة لميناء شرق بورسعيد، والتى تتضمن المساحات الخلفية للأرصفة الجديدة التى بدأ تشغيلها منذ أيام بطول 5 كيلو مترات.

كما لفت التقرير الدولى، إلى أن هذا المشروع يهدف للمساهمة فى دعم تنافسية قناة السويس بإطلاق العديد من الخدمات البحرية، ومنها تجميع مخلفات السفن وإعادة تدويرها، من خلال تقديم خدمة عالمية عالية الجودة لمعالجة مخلفات الزيوت البحرية، ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدة المعالجة بالقرب من رصيف تداول السيارات "الرو رو"، الذى سيتم إنشاءه بميناء شرق بورسعيد أيضاً فى توسعاته الجديدة.

أشار التقرير، إلى أن هذا المشروع يقدم بدعم من الحكومة الفرنسية للشركة المنفذة "إيكو سلوب".

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن فى بيان له، أنه تم التوقيع مع شركة Ecoslop الفرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل باكورة الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية كإحدى خدمات القيمة المضافة التى تحقق المواءمة مع متطلبات القوانين الدولية ورؤية مصر 2030 فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الفريق إلى قرب الانتهاء من التعاقدات التى تقوم بها الهيئة الاقتصادية مع شركات عالمية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد التى بدأ تشغيلها منذ أيام، لافتا إلى انه سيتم تشغيل المحطات على الأرصفة الجديدة منتصف العام المقبل 2020.

وقال مميش، إن مرسيدس ستكون إحدى الشركات العالمية التى ستنطلق من الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد كمركز لوجيستى عالمى، بجانب كبرى الشركات العالمية الأخرى، الجارى إجراء مفاوضات معها حاليا، كما أكد الفريق فى بيانه والصادر أمس، الجمعة، أن الهيئة ستعلن قريبًا عن تنفيذ محطة RORO من قبل تحالف NYK Toyota Bollore "بولوريه- تويوتا" لتشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات بطول رصيف 600 متر وساحة 270 ألف متر مربع، خلال الشهرين المقبلين.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، قاربت الهيئة الاقتصادية على الانتهاء من دراسات إنشاء محطة الحاويات CT3 بالأرصفة الشرقية لتشغيل المحطة مع الشركة بطول رصيف 800 متر، ضمن الأرصفة الجديدة بالميناء، كاشفاً عن رغبة شركة قناة السويس للحاويات، فى التوسع بمحطتهم لتداول الحاويات الموجودة حالياً بالميناء، لتصل إلى طول رصيف يبلغ 2950 متر، بدلا من 2400 مترا طول الرصيف الحالى لتلك المحطة.