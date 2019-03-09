تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم، بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى، لكل من " ص ص ع " 50 سنه، فلاح، وشقيقه "ح ص ع" 55 سنه، فلاح ومقيمان بقرية الماى دائرة المركز، وزوج ابنة الثانى "ع ع ا" 35 سنه، موظف، وابنة الثانى "رحمه" 6 سنوات، وحفيد الثانى "ح ح ع" عامين ونصف، مصابين بالتسمم.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين إنه أثناء تواجدهم بحقل الأول قام الخامس بالعبث بكيس به مادة سامة "سم فئران" ووضعه داخل عبوة الشاى وقاموا باحتسائه عقب ذلك عن طريق الخطأ، ونفوا الشبهه الجنائية.