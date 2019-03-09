تحقيقات حريق مصنع التنر بالجيزة: ماس كهربائى سبب الحادث واحتراق 150 طن مذيبات

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل حريق مصنع تعبئة "التنر" بمنطقة المصانع بأبو رواش، حيث تبين من خلال التقرير الأولى أن ماس كهربائى وراء اشتعال النيران، واحتراق محتويات الموقع.

وكشفت تقارير حجم الخسائر عن احتراق 150 طن من المذيبات، وتعمل الأجهزة المختصة على كتابة تقرير وافً بحجم الخسائر.

واستلمت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائى بشأن الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته، وطلبت تقرير الحماية المدنية التى تولت عملية السيطرة على النيران التى اشتعلت بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من أمن مصنع بتصاعد أدخنة كثيفة، من منشاة صناعية بأبو رواش، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بـ 14 سياراة إطفاء، وحاصر رجال الدفاع الحريق، ألسنة النيران، واخمدوا الحريق دون إصابات.