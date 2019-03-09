تجديد حبس مزارع لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس فلاح لإدارته ورشة لتصنيع السلاح والإتجار به، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،يفيد من ورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" 59 عاما سبق إتهامه فى عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع-مجموعة من اجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.