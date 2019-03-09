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تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى كفر طهرمس

السبت، 09 مارس 2019 11:49 ص
تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى كفر طهرمس جثة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، بسبب خلافات زوجية، كما جدد حبس 4 من أصدقاء المتهم، لاعتدائهم جنسيًا على  صديقة الزوجة.

 

ومن جانبها استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجنى عليها، فضلًا عن التقرير الطبى الخاص بصديقتها بشأن تعرضها لاعتداءات جنسية.

 

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهم توجه لزوجته يوم الواقعة حيث تقيم بصحبة صديقتها وحدثت بينهما مشادة فأطلق عليها النار من سلاح نارى كان بحوزته.

 

وتابعت التحريات، أن المتهم استعان بـ4 من اصدقائه لمساعدته فى انقاذ حياة الزوجة، فى الوقت الذى تواجدت فيه صديقتها فى المنزل بالسكن، والتى اتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا والتحرش بها، وتركوها وصديقتها فى المنزل إلى أن لفظت الضحية انفاسها وتوفيت.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة برش خرطوش، فارقت على إثره الحياة.


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