تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 30 مارس

كتب ـ إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما في "أحداث عنف الظاهر"، لـ 30 مارس لحضور المتهم الأول من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.