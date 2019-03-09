بريطانيا ترفض مقترحا أوروبيا يبقى أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبى

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رفضت الحكومة البريطانية، مقترحا أوروبيا ببقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبى دون باقي المملكة المتحدة.

وأوضحت الحكومة - وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت - أن رفضها جاء بهدف تجنب محاولة إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد حذرت أمس من رفض خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وقالت في خطاب لها" إن أعضاء البرلمان يواجهون الأسبوع المقبل اختيارا حاسما، إما دعم اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) أو رفضه، مشيرة إلى أن دعم اتفاق (بريكست) يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبى، أما إذا رُفِض فلا أحد يعرف ماذا سيحدث".