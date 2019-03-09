اليوم.. الحكم على معاون مباحث المقطم المتهم بالتزوير وتلفيق محضر لمواطنة

كتب - تامر البطريقي

تصدر محكمة جنايات عابدين، اليوم السبت، حكمها على معاون مباحث المقطم السابق وذلك بعد اتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق محضر لمواطنة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس.

كانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى المقطم، بلاغا حمل رقم 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 قالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.

و قرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.