الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تنخفض 5 جنيهات خلال شهر..والكيلو بـ28 جنيها

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، تراجع سعر كيلو الفراخ 5 جنيهات خلال شهر من اليوم، مشيرا إلى أن سعر الكيلو فى المزرعة يسجل اليوم 25 جنيها قياسا على 30 جنيها قبل شهر، وكذلك سعر المستهلك انخفض إلى 28 جنيها من 33 جنيها.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحسن حالة الطقس وتراجع نسبة الفاقد فى المزارع وانخفاض سعر طن العلف من 7100 إلى 6800 جنيه وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن هى الأسباب الرئيسية لانخفاض السعر فى الأسواق.
وبشأن أسعار البيض أشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر كرتونة البيض بـ 33 جنيها تسليم مزرعة وللمستهلك ما بين 37 إلى 38 جنيها، لافتا إلى انكسار موجة صعود أسعار الدواجن والبيض.
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بواسطة:
اميرة
فى منطقة الشرابية بالقاهرة
كرتونة الفراخ تباع بخمسة وخمسين جنيه والفرخة البلدى بخمسة واربعين جنيه
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بواسطة:
Moussa Mohamed
فجر التجار وتكاسل الحكومة عن أداء مهامها لحماية الشعب ..
لا يوجد سبب للأسعار الجنونية سوى فجر التجار وتكاسل الحكومة عن أداء مهامها لحماية قوت الشعب من تلاعب أصحاب المزارع وكبار التجار
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بواسطة:
حازم توفيق
ام يجيب احد المسئولين من الأنتاج الداجني عن مدي الضرر على المواطنين
من الدجاج علف على غذاء مخلوط بعناصر مستحدثة تكبر وزن الدجاجة في ٤٥ يوم غير زراعية وما خالف طبيعة الله في الخلق ظهر اضرارها عل حياة النس وصحتهم وانتشار امراض عضال لم تكن موجودة