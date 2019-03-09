"الصحة": فحص 36 مليون مواطن ضمن مبادرة "100مليون صحة" حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 5 مليون و 80 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، فى بيان اليوم، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 36 مليون مواطنًا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظتى الدقهلية والشرقية سجلتا أعلى إقبالا، حيث سجلت الدقهلية تردد مليون و 383 ألف مواطن بنسبة تحقيق 236% من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و 132 ألف مواطن بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومى، ثم محافظة الجيزة 909 ألف و 450 مواطنا، والغربية سجلت تردد 579 ألف و 987 مواطن، ثم المنيا 637 ألف و 521 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 368 ألف و 869 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 68 ألفًا و 316 مواطنًا.

كما أوضح مجاهد، أنه تم الانتهاء من مسح مليون و 631 ألف، و368 طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.