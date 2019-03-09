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الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

السبت، 09 مارس 2019 04:52 م
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

 


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السيسي

قيادات الدولة

ضبط الاسواق

حماية المستهلك

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