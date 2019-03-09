video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس

السبت، 09 مارس 2019 06:00 ص
"التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس، موضحة أن أكثر من نصف الطلاب المتقدمين للامتحانات انتهوا فعليًا من كتابة الاستمارتين الإلكترونية والورقية، لافتة إلى أن الاستمارة الإلكترونية تم الانتهاء منها.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب للمديريات، إنه على الطلاب سرعة الانتهاء من كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس قبل غلق باب كتابة الاستمارة بنهاية مارس الجارى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت 8 يونيو المقبل لبدء امتحانات الثانوية العامة وتنتهى 3 يوليو المقبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية الأزهرية يطالبون بترحيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر أسوة بالتربية والتعليم.. والأزهر يرد: ملتزمون بخطة زمنية.. ومطالب بتأجيل امتحان الفيزياء.. ورئيس الامتحانات: بعض مطالب الأهالى محل نظر

فيديو.. Business Today تكرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى حفل BT100

وزير التربية والتعليم: الطالب الذى يقف عند فكرة الحفظ والتلقين يدمر نفسه وبلده.. وهناك جيش يتحرك وراء تطوير التعليم والتخوفات ترجعنا مئات السنين.. و24 مارس الجارى امتحان إلكترونى لـ 700 ألف طالب فى لحظة واحدة

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2919

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة