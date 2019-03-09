التضامن تؤكد: استمرار تسجيل المتقدمين لحج الجمعيات على البوابة الإلكترونية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، استمرار تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية على بوابة الحكومة المصرية، وأن الإدارات الاجتماعية المختلفة مازالت تتلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1-1-2019م و لم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قررت مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه 7 مارس ، لاتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابةالحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدموأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.