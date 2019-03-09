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استمرار إغلاق المجال الجوى الباكستانى حتى يوم الاثنين

السبت، 09 مارس 2019 11:13 ص
استمرار إغلاق المجال الجوى الباكستانى حتى يوم الاثنين طائرة
أ ش أ
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أعلنت هيئة الطيران المدنى فى باكستان اليوم (السبت) أن المجال الجوى للبلاد سيظل مغلقا أمام جميع الرحلات من الشرق إلى الغرب والعكس حتى بعد غد الإثنين.
وقالت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه تم تأجيل فتح المجال الجوى الباكستانى أمام هذه الرحلات حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلى من يوم بعد غد الإثنين، إلا أنه تم السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال وجنوب المجال الجوى بالتحليق فوق بعض المناطق.
وأضافت القناة أنه تم أيضا تأجيل فتح مطارات "سيالكوت" و"رحيم يار خان" و"سوكور" التى كانت مقررة اليوم إلى بعد غد الإثنين.
وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوى الأسبوع الماضى عقب توتر العلاقات مع الهند بسبب قيام سلاح الجو الباكستانى بإسقاط طائرتين هنديتين فى المجال الجوى للبلاد واعتقال طيار هندى، إلا أنها قامت بإطلاق سراحه فى "بادرة سلام" لتهدئة التوترات بين الجارتين النوويتين.
يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.


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