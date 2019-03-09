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إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الرازق على ميدان بالصوفية فى الشرقية

السبت، 09 مارس 2019 02:36 م
إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الرازق على ميدان بالصوفية فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الشهيد أحمد عبد الرازق السيد عبد المعطى، على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق إسم الشهيد على الميدان يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد على الميدان بمدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر، وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة المجلس التنفيذى للوحدة المحلية بالصوفية، ليصدر المحافظ قراراً بإطلاق إسم الشهيد المجند أحمد عبد الرازق السيد عبد المعطى على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر .

ويذكر أن الشهيد من قوة مديرية أمن الأسكندرية والمتوفى فى 16/ 6/ ٢٠١٧ ضمن حالات الإستشهاد.

 

 


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