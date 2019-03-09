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أمن الجيزة ينجح فى تنفيذ 29 حكما قضائيا فى حملة بالعمرانية

السبت، 09 مارس 2019 12:00 م
أمن الجيزة ينجح فى تنفيذ 29 حكما قضائيا فى حملة بالعمرانية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 29 حكما قضائيا، وضبط قضيتين مخدرات وسلاح أبيض، والقبض على 3 مسجلين خطر، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

كما أسفرت حملة استهدفت منطقة الطالبية، عن ضبط عدد من المشتبه بهم، بالإضافة إلى رفع وإزالة مخالفات خاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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