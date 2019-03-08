وزيرة البيئة بكفر الشيخ لتسليم معدات نظافة وتتابع تنفيذ خطة البرنامج الوطنى

كفر الشيخ – محمد سليمان

يستقبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبعثة الإتحاد الأوروبى ، يوم الأحد المقبل، لتفقد مراسم اصطفاف معدات رفع كفاءة منظومة النظافة،ومناقشة تطبيق منظومة النظافة بالمحافظة .

واعلن المركز الاعلامى لديوان محافظة كفر الشيخ أن وزير البيئة ستتابع تنفيذ خطة العمل والاستثمارات الخاصة بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظة وزيارة نقطة التجميع بمدينة كفر الشيخ.

كما تسلم وزيرة البيئة، معدات رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة لمحافظة كفر الشيخ،بحضور سفيري سويسرا والاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني، ووكالة التعاون الدولي الألماني.